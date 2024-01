SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI GLI APPUNTAMENTI NELLA DIOCESI DI AVEZZANO

In occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 gennaio), dedicata quest’anno al tema “Amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo come te stesso (Lc 10,27)”, sono due gli appuntamenti ecumenici in programma nella Diocesi dei Marsi.

Il primo, martedì 23 gennaio alle 18.30 nella Chiesa di San Giovanni ad Avezzano, e il giorno successivo, mercoledì 24 gennaio, nella Chiesa Metodista Evangelica di Villa San Sebastiano, sempre alle 18.30. Agli appuntamenti prenderanno parte: il vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro; la pastora metodista Hiltrud Stahlberger; padre Daniel Mititelu della Chiesa Ortodossa Rumena.