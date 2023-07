SICUREZZA, IL MINISTERO DELL’INTERNO FINANZIA IL PROGETTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI FOSSACESIA

Approvato dal Ministero dell’Interno il finanziamento per il progetto presentato dal comune di Fossacesia per il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso l’installazione di videocamere sull’intero territorio comunale, che permetterà il monitoraggio e il controllo delle vie di accesso alla città e delle zone periferiche. Fossacesia si è classificata al 185eismo posto su 1903 progetti presentati ed ha ricevuto parere favorevole per un finanziamento di €. 89.476,89 (di cui 30 mila co-finanziati dal Comune) dalla Commissione di valutazione del Viminale.

“La scelta della videosorveglianza mette in evidenza la sensibilità posta in essere dall’Amministrazione Comunale e si concretizza un’ ulteriore azione in tema di sicurezza dei cittadini per offrire una sempre migliore qualità della vita – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Fossacesia ha visto crescere il numero dei suoi abitanti e poter contare su una rete di videosorveglianza è importante”.

Le telecamere, che saranno poste sull’intero territorio comunale, sono di ultima generazione e consentiranno la lettura di targhe e capaci di rilevamento ambientale. Questo finanziamento va ad aggiungersi alla spesa sostenuta per l’acquisto di 24 telecamere, già a disposizione del Comune, la cui installazione ha subito dei rallentamenti dovuti all’espletamento della parte burocratica inerente la tutela della privacy.

“Sono soddisfatto di questo grande traguardo raggiunto dall’Amministrazione Comunale – ammette l’assessore alla Sicurezza, Giovani Finoro -. Lo considero il frutto del lavoro che abbiamo svolto, concretizzatosi con la presentazione di progetti per dotare la città di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia”.

L’Amministrazione Comunale, nell’elaborazione del piano di controllo del territorio sottoposto alla valutazione ministeriale, si è avvalsa della collaborazione dei Carabinieri di Fossacesia e della gestione del servizio da parte della Polizia Locale.