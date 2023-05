Sirente Bike Marathon “soft” per i meno allenati e per e-bike: ecco la point to point di 34,8 chilometri

Si continua a lavorare sodo verso la Sirente Bike Marathon Ana Aielli. La data cerchiata in rosso è quella di domenica 14 maggio ad Aielli dove il Parco del Velino-Sirente e il suo territorio attendono l’invasione pacifica dei bikers.

Lo svolgimento della sesta edizione è merito del costante impegno dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli che si stanno prodigando con entusiasmo e spirito di sacrificio per l’ottima riuscita di questa manifestazione, in piena sintonia con l’amministrazione comunale di Aielli e l’ente Parco Velino-Sirente.

Se gli agonisti e i più allenati possono misurarsi nella marathon di 71 chilometri, anche nella modalità in coppia lui&lei, i bikers meno allenati e coloro che sono in possesso di una e-bike, possono tranquillamente optare per la point to point di 34,8 chilometri per un dislivello di 1.119 metri. Si parte da Aielli a 1.021 metri di altitudine per arrivare fino a 1.110 metri, poi con una leggera discesa si arriva al punto più basso della corsa 943 metri in località Fonte della Madonna. Qui la strada sterrata comincia a salire con decisione e inizia la salita più lunga fino a fonte Caperno passando per il Valico di Vado Castello (1550 metri), valle Arzano, Fonte Monacesca fino ad arrivare al punto più alto nel cuore del monte Sirente (Fonte Caperno) a 1860 metri sul livello del mare. Dopo un falsopiano, si percorre una discesa che arriva ai Prati del Popolo dove è possibile ammirare il bellissimo panorama di Ovindoli e dei suoi campi da sci, in comune con il percorso marathon di 71 chilometri. La point to point prosegue in discesa fino ai prati di Santa Maria poi per Vado Castello, dove si riprende in discesa il tratto fatto in salita con panorama sul Fucino di rara bellezza. Attraverso la Mandria dello Iuto si prende una nuova sterrata in discesa per arrivare sul traguardo di Aielli.