SOLIDARIETA’ ABRUZZESE: NOTA AZIENDA PESCARESE DONA UN TUNNEL IGIENIZZANTE AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO

Un tunnel igienizzante è stato donato dall’azienda di Pescara Smart Project grazie anche al contributo delle testate Marsicalive.it ed Abruzzolive.it al pronto soccorso di Avezzano per consentire al personale medico sanitario di poter operare in sicurezza tra i malati positivi al covid-19. Trattasi di una macchina che consente l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti , delle persone e delle attrezzature mediche. Insomma, un sanificatore a tutti gli effetti che ,grazie alla donazione di uno anche portabile, potrà essere utilizzato in tutti i reparti nei quali sarà necessario. Con un litro di prodotto, è possibile una igienizzazione di circa 240 persone: ma come funziona? Semplice, si passa dentro la macchina per circa 30 secondi e si viene spruzzati di un vapore frutto di un mix di acido lattico, perossido di idrogeno un po’ di alcool ed alla fine, si viene anche profumati da un’ aloe vera naturale.

Fonte:marsicalive.it