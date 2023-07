SOPRALLUOGO AL TERMINAL DI VASTO. DE ANGELIS: “LAVORI IN DIRITTURA D’ARRIVO. LA TUA SI È FATTA CARICO ANCHE DELLE ATTIVITÀ IN CAPO AL COMUNE”

Sopralluogo TUA-amministrazione comunale per il terminal di Vasto.

Il presidente della Tua Gabriele De Angelis, accompagnato dai tecnici dell’azienda regionale di trasporti, ha voluto concretamente rendersi conto dello stato dell’arte dei lavori. Che, in estrema sintesi, risultano in dirittura d’arrivo, come ha spiegato lo stesso presidente: “TUA è stata sempre parte attiva e propositiva nel processo di ammodernamento del terminal di Vasto – ha precisato Gabriele De Angelis – e, infatti, ci stiamo rendendo conto che l’azienda ha operato e sta operando supportando l’amministrazione comunale di Vasto anche per una serie di aspetti che esulano dal mandato conferito alla TUA dal Masterplan in qualità di soggetto attuatore, il tutto nell’ottica della massima condivisione”.

Gabriele De Angelis, quindi, si sofferma sulla parte tecnica del progetto.

“I lavori sono in fase di ultimazione e, a stretto giro, saranno riconsegnati al comune di Vasto. La TUA si è fatta anche carico di attività meramente tecniche quali quella di accatastamento dell’area – ha proseguito De Angelis – e ha gestito la fase istruttoria per la messa in servizio in sicurezza per l’esercizio dell’autostazione. Va anche sottolineato il ruolo dei tecnici e delle professionalità della TUA – ha puntualizzato il presidente De Angelis – che, a valle delle prescrizioni legate all’istruttoria presentata alla Regione Abruzzo, e su richiesta del titolare a risolvere le stesse, cioè il comune di Vasto, le ha gestite superandole. Il tutto senza oneri aggiuntivi che avrebbe dovuto sostenere il comune poiché sono state sfruttate le economie d’asta”.

L’opera risulta in dirittura d’arrivo ed i rallentamenti subiti sono ascrivibili a diversi atti vandalici che si sono verificati lo scorso mese. Con una precisazione sulle pensiline installate.

“L’opera – ha spiegato De Angelis – risulta in dirittura d’arrivo; purtroppo, si è verificata un’attività vandalica lo scorso mese ed il comune ha richiesto a TUA di risistemarla. I lavori di sistemazione – ha fatto presente De Angelis – si stanno eseguendo. Per quanto attiene alle pensiline, va precisato che il progetto è stato oggetto di una perizia di variante sottoposta all’approvazione del comune di Vasto per la quale è stata trovata un’adeguata copertura economica che ha consentito di individuare una soluzione condivisa tra TUA ed amministrazione comunale per la realizzazione delle attuali pensiline”.