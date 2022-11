SORPRESA E PAURA PER UN INQUILINO DI UN PALAZZO | APRE LA PORTA DEL SUO APPARTAMENTO E TROVA UN CINGHIALE ADDORMENTATO SULLO ZERBINO

Non aprite quella porta… c’è un cinghiale addormentato sullo zerbino di casa! E’ successo ad un abitante di un palazzo di via al Poligono di Quezzi, a Genova, nella parte alta della Valbisagno, che ha immortalato l’incredibile scena pubblicata dal sito GenovaQuotidiana.com. Sorpresa, paura e preoccupazione di tutti gli inquilini dello stabile per la presenza dell’ungulato. Sono subito stati avvertiti gli agenti del nucleo della polizia regionale che gestisce la fauna selvatica in ambito urbano. I poliziotti dopo avere sedato l’animale con una delle cerbottane in dotazione lo hanno portato via con un furgone.Fra le ipotesi per spiegare quanto accaduto a Quezzi è che l’animale sia anziano: “E’ poco reattivo”, ha commentato chi lo ha trovato. Probabilmente l’animale è entrato nell’edificio e, dopo tanti tentativi di tornare all’aperto, ormai sfinito, si è addormentato sullo zerbino forse per evitare il gelo del pavimento.