SPAVENTOSO INCIDENTE TRA UNA SMART ED UNA MOTO| 49ENNE CENTAURO PERDE LA VITA

Tragedia sulla Tangenziale Est di Roma. Moglie e marito sono rimasti coinvolti in un grave incidente sulla corsia interna all’altezza di via dei Campi Sportivi, in direzione del Foro Italico. I due a bordo di una moto Yamaha si sono scontrati con una Smart. L’uomo che guidava la moto, un italiano di 49 anni, è morto sul colpo. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso: è grave. Sotto choc l’autista della Smart, una donna italiana di 37 anni. Sono ancora in corso le indagini della polizia locale del II gruppo Parioli. Lo scontro è avvenuto alle 11.30.