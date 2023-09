STORIA E LETTERATURA NEGLI INCONTRI D’AUTORE A LUCO DEI MARSI, ELSA FLACCO PRESENTA AUGUSTEA

É in programma per sabato, 23 settembre, a Luco dei Marsi, alle 18.30, nella sala consiliare del Comune, il nuovo appuntamento per il ciclo “Incontri d’Autore”, che vedrà ospite d’eccezione la scrittrice Elsa Flacco, già autrice di apprezzate produzioni letterarie, tra cui i romanzi “Per Francesco che illumina la notte”, “Italico”, testi per il teatro, articoli e saggi sul patrimonio storico-culturale dell’Abruzzo tra altri, con l’opera “Augustea” – Chiaredizioni,

Nel romanzo, dalla penna e dallo sguardo dell’Autrice, scrittrice dal talento evocatore e avvincente, il tratteggio della maestosa Roma di Ottaviano, da poco Augusto, impegnato, con la collaborazione della moglie Livia Drusilla, a consolidare il proprio regime anche attraverso un’accorta e spesso spregiudicata politica matrimoniale, e della fitta trama composta da una folla di personaggi “coraggiosi e abietti, subdoli e violenti, opportunisti e disperati”, coinvolti in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere i loro scopi, tra amori e rancori inestinguibili, passioni e oscuri intrighi.

Dialogheranno con Elsa Flacco, dopo il saluto della sindaca Marivera De Rosa, il presidente dell’associazione culturale Lucus, Gianni De Rosa, organizzatore dell’evento; Francesco Proia, scrittore; Mario Frigioni, docente; modererà l’incontro Maurizio Colaiacovo, avvocato.

“Abbiamo rilevato con grande soddisfazione lo straordinario sviluppo degli spazi culturali che nel tempo abbiamo progettato e realizzato, attuando format innovativi che sono stati di ispirazione per altri e che hanno coinvolto e appassionato un numero crescente di partecipanti”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. “Dopo il successo del Giovedì letterario abbiamo deciso di dare continuità a questo spazio, con cadenze diverse ma, come sempre, con proposte di sicuro interesse e spesso con particolari focus su autori e opere della nostra terra, come sarà in questo evento. Invito tutti a partecipare”.