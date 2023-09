Arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Pratola un 33enne del posto rinchiuso nel carcere di Sulmona. L’uomo, dovrà scontare una pena di 6 anni e 8 mesi in quanto condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate ai danni di un giovane.

La condanna riguarda fatti, accaduti a Popoli, avvenuti otto anni fa, quando il 33enne aggredì un ragazzo. La vittima, a causa delle percosse, venne sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Pescara.