SULMONA.RUBA UN CELLULARE E FUGGE IN BICICLETTA: INDIVIDUATO E DENUNCIATO UN 56ENNE

I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno individuato e denunciato in stato di libertà un 56enne del luogo, A.D.S., per il reato di furto di un telefono cellulare e di denaro contante in danno di una giovanissima studentessa.

È successo di giorno, in pieno centro storico. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione della ragazza, che si era fermata a parlare con delle amiche lasciando momentaneamente incustodita sulla strada la borsetta. Dopo essersi avvicinato su una bicicletta, il 56enne si è appropriato di uno smartphone e di una banconota da 50 euro, fuggendo poi per le vie cittadine.

L’adolescente, accompagnata dai genitori, si è presentata poco dopo nella caserma dei carabinieri della città per denunciare il fatto. I militari del nucleo operativo e radiomobile e della stazione hanno subito attivato le indagini, riuscendo a ricostruire le fasi dell’episodio. L’autore del furto è stato identificato in poco tempo, grazie alle testimonianze raccolte e dall’esame dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Rintracciato poco dopo il fatto e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dai militari, l’uomo si era già disfatto della refurtiva. È stato comunque denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona per furto aggravato.