SUPERENALOTTO, CENTRATO NELLE MARCHE UN SEI DA 156 MILIONI DI EURO CON UNA GIOCATA DA DUE EURO

Un 6 da 156 milioni di euro al Superenalotto con l’estrazione vincente del 22 maggio. Il jackpot del Superenalotto da oltre 156 milioni di euro è stato vinto a Montappone, comune di meno di 1700 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche, ed è stato giocato nel punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma 53. La vittoria è arrivata con una schedina da 2 euro.La sestina vincente di oggi sabato 22 maggio è: 1, 7, 37, 43, 63, 81 – Jolly 34 – SuperStar 26.Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il montepremi in palio per l’estrazione di martedì 25 maggio riparte da 31,3 milioni di euro.