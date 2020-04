TAGLIACOZZO. MAXI RISSA, CONDANNATI AD UNA PENA PECUNIARIA 10 GIOVANI

Tra il 12 ed il 13 ottobre 2019, nella centralissima Piazza dell’Obelisco di Tagliacozzo, in concomitanza con la festa d’Autunno, Cantine nella Roccia, si era verificata una rissa per futili motivi, posta in essere da alcuni giovani marsicani, di fronte a qualche esercizio commerciale rimasto ancora aperto.

I militari della Compagnia di Tagliacozzo, a seguito dell’analisi di alcuni filmati divenuti virali sui social network, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno permesso di denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, n. 10 giovani.

Il Tribunale di Avezzano, su analoga richiesta della Procura della Repubblica, concordando con le risultanze investigative prodotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile, ha condannato gli imputati al pagamento di una pena pecuniaria aggravata dall’aver partecipata alla rissa in numero superiore a quattro persone.