TANTI I GIOVANI ABBONATI ALLA STAGIONE MUSICALE DEL TEATRO DEI MARSIGRANDE ATTESA PER IL PIANISTA SOKOLOV   

Una scommessa vinta, quella lanciata da Harmonia Novissima al fine di avvicinare i giovani di Avezzano e della Marsica agli spettacoli dal vivo del Teatro dei Marsi, nell’ambito della XVII Stagione Musicale sostenuta da Comune di Avezzano, Ministero della Cultura e Regione Abruzzo.

L’iniziativa ha inteso coinvolgere in particolare le numerose scuole di musica, teatro e danza del territorio, attraverso la promozione di abbonamenti ridotti, con un abbattimento del costo del 50%, grazie al cofinanziamento di due sponsor privati, partner della Stagione Musicale del teatro già da 4 edizioni: Banca Mediolanum ed il Supermercato Conad gruppo Pingue (in foto i rappresentanti delle due ziende, Rosario Tramontano e Marco Marinucci, con alcuni direttori delle scuole musicali e i dirigenti di Harmonia Novissima) Già 56 le adesioni pervenute, provenienti dal Liceo Classico “Torlonia”, dalle Scuole Medie “Fermi-Corradini” e “Vivenza”, e dalle seguenti scuole di danza e musica: Tempospazio di Marzia Croce, Fonorecord di Emiliano Bucci, Seven Arts Theatre Studio di Marco Verna, The Music Place di Alberto Bianchi.

Entro il 30 ottobre, per i giovani studenti, sarà ancora possibile aderire alla promozione speciale, recandosi al Punto Informativo di L.go Pomilio, aperto dal lunedì al venerdì h 18/19,30. Prenotazioni tel. 329.9283147 – 392.0482900



La sera di lunedì 30 ottobre ore 21:00, per il secondo appuntamento della stagione, il Teatro dei Marsi ospiterà il recital del leggendario pianista Grigory Sokolov che interpreterà brani di Johann Sebastian Bach e di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’attesa per il concerto di colui che è considerato tra i più grandi interpreti della nostra epoca, per gran parte della critica internazionale il più grande pianista vivente, ha inevitabilmente innescato una richiesta di abbonamenti superiore alla media delle scorse stagioni; superata la soglia dei 500, la campagna abbonamenti proseguirà fino al 30 ottobre.

Di seguito il programma che verrà eseguito da Grigory Sokolov:

Johann Sebastian BACH

Quattro Duetti BWV 802-805

Partita II in do minore, BWV 826



** (intervallo) **



Wolfgang Amadeus MOZART

Sonata n. 13 in si bem. magg. Kv 333 op. 7 n. 2

Adagio in si minor Kv 540