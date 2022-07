TEKNEKO SI ESPANDE NELLA MARCHE, FINO AL 2027 GESTIRÀ IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A MONTEGRANARO

Tekneko si espande nella Marche per occuparsi della gestione del servizio di igiene pubblica in un Comune di oltre 12mila abitanti. Saranno gli addetti della società che opera nel settore da ben 37 anni a gestire fino al 2027 la raccolta differenziata e altre tipologie di servizi a Montegranaro. Grazie al lavoro sinergico portato avanti dagli uffici e dai tecnici specializzati che fanno parte della squadra Tekneko si è aggiudicata l’appalto per cinque anni grazie. Montegranaro è un Comune di 12.642 abitanti nella Provincia di Fermo dove Tekneko porterà tutte le pratiche innovative in termini di igiene urbana già applicati nei numerosi Comuni serviti in Abruzzo, nel Lazio e in Puglia. “È sempre motivo di orgoglio e di grande responsabilità andare a gestire un nuovo Comune”, ha commentato il Presidente Di Carlo, “lo è ancora di più se si tratta di un Comune importante di oltre 12mila abitanti in una regione come le Marche dove andremo a lavorare per la prima volta. Come sempre per noi sarà una sfida portare le nostre innovazioni e raggiungere gli importanti obiettivi che ci siamo prefissati insieme a tutta la nostra squadra. Non mancherà la collaborazione con l’amministrazione comunale e con le realtà locali che sono un gancio fondamentale per migliorare e potenziare la differenziazione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente”.