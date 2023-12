TERAMO. DONNA TROVATA MORTA IN STRADA CON LA TESTA FRACASSATA

Orrore a Teramo dove ieri è stato rinvenuto il corpo di una donna con la testa fracassata. Il macabro ritrovamento è avvenuto in via Brodolini, in un’area poco illuminata.

Si tratta di una 64enne G. Di O. a trovare il corpo ormai senza alcuni automobilisti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche se la più probabile di un auto pirata che ha investito la donna per poi darsi alla fuga.

Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire a qualche elemento utile per fare luce sulla vicenda.