Non ce l’ha fatta, purtroppo, Alex O il ragazzo diciannovenne caduto dal quarto piano della sua abitazione in via Cona a Teramo lo scorso mese di gennaio. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzini e , per settimane ha lottato disperatamente per rimanere in vita, ma è deceduto oggi a causa di un arresto cardiaco. I medici del nosocomio hanno tentato di tutto per salvarlo, ma non c’è stato più nulla da fare: Erano troppi i traumi riportati nella caduta.