TERAMO. IL NUOVO PREFETTO IN VISITA AL SINDACO

Questa mattina il nuovo Prefetto di Teramo, dott. Angelo De Prisco, si è recato nella sede municipale di Via Carducci in visita al Sindaco Gianguido D’Alberto. Il Prefetto, accompagnato dal Capo di Gabinetto Dott.ssa Marialaura Liberatore, è stato accolto anche dal Presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo e dal Comandante dei Vigili Urbani, Dottor Franco Zaina.

L’incontro si è protratto per circa mezz’ora, nel corso della quale il Prefetto e il Sindaco hanno avuto modo di confrontarsi sulle principali tematiche che interessano il nostro territorio. Inevitabile pertanto il riferimento alle conseguenze economiche e sociali del COVID-19, anche in relazione alla vicenda della ricostruzione post sisma. In questo senso, il Sindaco oltre ad illustrare la situazione, ha rimarcato la farraginosità dell’apparato normativo esistente, che ancora blocca sostanzialmente tutto il percorso di risanamento, sia per ciò che attiene la ricostruzione pubblica che per quanto riguarda quella privata. Di conseguenza, lo stesso sindaco D’Alberto ha auspicato che lo snellimento delle procedure burocratico-amministrative e quindi dello stesso apparato normativo, possano favorire il vero decollo della ricostruzione. Assieme a questo, il Sindaco ha sottolineato l’analoga necessità di perseguire la ripresa economica e sociale, così compromesse dall’epidemia, anche qui attraverso un complesso di sostegni economico-finanziari e di supporti legislativi capaci di incidere profondamente sulle dinamiche che si sono affermate nella situazione attuale, per rimuovere rapidamente i rischi di stagnazione o regressione dai quali il nostro territorio non è escluso. Il dovere della proposizione unito a quello della vigilanza, saranno compiti dei quali il Sindaco si è assunto la piena responsabilità, chiedendo al Prefetto il sostegno appropriato.

Il Prefetto ha fatto proprie le considerazioni del Sindaco, e ha confermato la disponibilità dell’ufficio territoriale di governo nel favorire i processi di semplificazione auspicati dal Sindaco, naturalmente nel quadro delle specifiche attribuzioni, sottolineando l’intendimento anche personale, in ragione delle competenze e dell’esperienza professionale, affinché i comuni intendimenti ad una collaborazione intensa e all’attivazione di modalità di cooperazione, possano tradursi in effettiva e feconda sinergia.

Il Sindaco D’Alberto nel porgere il saluto pubblico di benvenuto al nuovo Prefetto, lo ringrazia per la visita; formula a S. E. dott. De Prisco gli auspici di buon lavoro, certo che la competenza e la dedizione del nuovo rappresentante territoriale del Governo sapranno armonizzarsi con le istanze, le attese e le formulazioni della comunità locale; riafferma, il Sindaco, la piena disponibilità del Comune di Teramo alla collaborazione e alla condivisione degli impegni reciproci per il raggiungimento delle comuni finalità.