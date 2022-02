TERAMO. IL PREFETTO ZANNI IN VISITA ALLA QUESTURA

Apprezzamento per l’attività di poliziotti e personale dell’Amministrazione Civile.

Accolto dal Questore dr. Pennella e dal Vicario, dr. Vasaturo, stamani alle 11.30 è giunto in Questura il Prefetto, dr. Massimo Zanni.

Nell’incontro con i Dirigenti degli uffici, anche dell’Amministrazione Civile, il dr. Zanni ha rinnovato la stima per lo sforzo quotidiano da tutti profuso nell’attività di servizio, sia per la prevenzione dei reati che per la repressione nonchè per la sicurezza pubblica nel territorio provinciale, con una particolare attenzione al rispetto da parte della collettività dell’attuale normativa volta al contenimento della pandemia da covid-19.

Il Questore, dr. Pennella, a nome di tutti i presenti ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza da subito dimostrata e per la preziosa opera di indirizzo che saprà dare.