TEST ANTIGENICI GRATUITI E SU BASE VOLONTARIA PER TUTTA LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

“Cari Cittadini, Vi comunichiamo che entro questa sera ci verranno consegnati dalla Protezione Civile Regionale i test antigenici offerti dalla Regione Abruzzo per effettuare la tracciatura del COVID-19 tra la popolazione” scrive il Sindaco D’Orazio.

“Grazie a questa preziosa fornitura ed allo straordinario supporto di tanti medici, infermieri, oss, volontari della nostra Protezione Civile Comunale e della Misericordia, già da domani ci adopereremo per allestire4 POSTAZIONI, dove i Cittadini, in base all’iniziale del proprio cognome, potranno recarsi a partireDALLA MATTINA DI SABATO 28 ALLA SERA DI DOMENICA 29 novembre,ed effettuare, senza assembramenti, i TEST ANTIGENICI RAPIDI A TITOLO GRATUITO E SU BASE VOLONTARIA.

Per le modalità di svolgimento delle operazioni, seguiranno, nelle prossime ore, ulteriori e piú dettagliate istruzioni.

Certi di effettuare un’operazione utile al contrasto della diffusione del coronavirus e confidando nella più vasta adesione, Vi salutiamo con il massimo affetto”.