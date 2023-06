TORNANO I CAMPI WWF DEDICATI ALLA FAMIGLIA: IL PIACERE DI UNA VACANZA NELLA TERRA DELL’ORSO 

Il WWF per il secondo anno consecutivo organizza i weekend da trascorrere in famiglia in Abruzzo. A partire dal mese di luglio, quattro saranno le proposte di campo estivo per quelle famiglie che hanno voglia di trascorre del tempo nelle terre dell’Orso bruno marsicano per imparare a conoscerlo e dare il proprio piccolo e consapevole contributo impegnandosi sul campo in diverse attività di conservazione, comunicazione e sensibilizzazione. Una proposta, questa, nata nell’ambito della campagna Orso 2×50 lanciata dal WWF in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF, Gole del Sagittario, l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette WWF e il Comune di Anversa degli Abruzzi (AQ), luogo dove faranno base i campi. Ad accompagnare le famiglie in questa avventura sarà la guida esperta Samuele Giancarlini.

“Queste giornate rappresentano un’occasione che non è fatta solo di svago, ma anche di condivisione, incontro e approfondimento di tutti quegli aspetti legati alla conservazione di questa specie – dichiara Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo – L’Orso bruno marsicano è un animale considerato a rischio, oggi se ne contano circa 50-60 individui e il suo futuro dipende dall’espansione verso quelle aree ritenute idonee e poste al di fuori dei territori di storica frequentazione, ma per garantire questo processo, è necessario il supporto di ognuno di noi. I campi sono quindi un momento fondamentale per approfondire la conoscenza su questo plantigrado e le buone pratiche da mettere in atto per una convivenza possibile.”

E in tema di conoscenza, il campo WWF nelle terre dell’Orso vuole rappresentare un’esperienza formativa alternativa attraverso la quale vivere concretamente non solo l’impegno civile a favore di questa specie, ma anche conoscere nuove realtà, visitare luoghi meravigliosi e il tutto condito dal piacere di farlo assieme alla propria famiglia.

Da oggi sono aperte le iscrizioni. Di seguito si indicano le date dei campi: