TRAGEDIA A ROCCAMORICE. TROVATO MORTO IL TERZO SPELEOLOGO BLOCCATO NELLA GROTTA

Roccamorice, (CH). Ieri tre speleologi si sono avventurati in una grotta alle pendici della Majella, altri due sono rimasti fuori e sono stati loro a chiamare i soccorsi quando la cavità è rimasta bloccata dalla piena dell’acqua. I primi due speleologi sono stati tratti in salvo dal soccorso alpino abruzzese, si tratta di un 31enne della provincia di Ancona e di un 36enne di Pianella (PE), le loro condizioni sono discrete. Il terzo speleologo, un 42enne di Arielli (CH), non ce l’ha fatta e il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dagli operatori del CNSAS. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne non era un esperto di speleologia.

Michele Rossi

Due speleologi rimasti bloccati in una grotta sulla Majella sono stati tratti in salvo dal Cnsas, mentre si sta lavorando per salvare il terzo, che è in una situazione ritenuta seria: i due speleologi recuperati stanno bene. La grotta è stretta e piena d’acqua: si sta lavorando con le idrovore per togliere l’acqua dai sifoni. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++

Soccorso speleologi a Roccamorice

Due speleologi rimasti bloccati in una grotta sulla Majella sono stati tratti in salvo dal Cnsas, mentre si sta lavorando per salvare il terzo, che è in una situazione ritenuta seria: i due speleologi recuperati stanno bene. La grotta è stretta e piena d’acqua: si sta lavorando con le idrovore per togliere l’acqua dai sifoni. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++

Fonte: Ansa