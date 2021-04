TRAGEDIA AD UN MATRIMONIO: BAMBINO DI TRE ANNI CADE IN UNA PISCINA E MUORE

Dramma oggi pomeriggio in Sardegna, in una villetta sul litorale di Quartu Sant’Elena, a pochi chilometri da Cagliari. Un bambino di tre anni e mezzo, di origini ucraine, è caduto in una piscina ed è annegato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e il personale medico del 118 che ha tentato a lungo di rianimare il piccolo.Resta da chiarire la dinamica della tragedia. Secondo quanto appreso, il bimbo durante una cerimonia sarebbe sfuggito al controllo dei familiari, uscendo all’esterno della casa e cadendo nella piscina.