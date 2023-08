TRANSUMANZA, IL CANTASTORIE ROPPOPPO’ A CALASCIO

Tra i vicoli di Calascio già si respira aria di allegria e festa in attesa di Franco Palumbo, in arte Roppoppò, che si esibirà domani martedì 8 agosto dalle ore 21.30 in Piazza della Repubblica.

La spontaneità e la bravura sono la sua cifra peculiare che ne fanno un cantastorie dei luoghi e delle tradizioni delle genti d’Abruzzo, egli raccoglie gli elementi distintivi rinnovandoli con un apparente semplicità accompagnandosi con il suo organetto “ddubbotte”. Roppoppò, autore, compositore e musicista originario di Penna Sant’Andrea (Teramo) si reca spesso presso le comunità degli abruzzesi all’estero per far rivivere loro l’atmosfera della patria natia, l’Abruzzo, rinsaldando e rinvigorendo attraverso la musica il legame con le proprie radici. E’ animatore di feste e sagre paesane, ha inciso brani dal folk all’etnomusicologia, e fa presa sul pubblico di ogni età, ma in particolare su anziani e bambini.

L’evento di Calascio rientra nei numerosi appuntamenti itineranti previsti nel ricco cartellone del festival “TRA – La Transumanza che unisce” gestiti e patrocinati dal Consiglio regionale dell’Abruzzo.