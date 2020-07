TRASACCO, INVESTITO UNO STRANIERO DI ORIGINE MAROCCHINA DA UN GIOVANE DEL LUOGO: E’ CACCIA AL FUGGITIVO

Un extracomunitario di origine marocchina è stato investito nella zona centrale del paese da un giovane del luogo che ,dopo il fatto, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dai carabinieri. L’investimento dell’uomo marocchino sembrerebbe volontario ed alla base di questo insensato gesto, sarebbe avvenuta una lite tra i due per motivi legati al lavoro nel campo edile. Entrambi, infatti, lavorano nella stessa ditta. Posti di blocco sono stati istituiti in tutto il paese per catturare l’autore di questo vero e proprio atto di violenza.

Fonte:marsicalive.it