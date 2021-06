TROFEO DELLA RINASCITA: DOMENICA LE FINALI A CHIETI

Tutto pronto per il grande Finals-Day di domenica: il Trofeo della Rinascita, competizione organizzata dalla FIGC LND Abruzzo per riportare in campo le calciatrici abruzzesi dopo il lunghissimo stop dello sport dilettantistico e giovanile, ha assunto un importante ruolo sportivo e simbolico per tutta la regione. “Le ragazze meritavano di tornare in campo e il Comitato ha fatto di tutto per valorizzare questo momento speciale – così la Responsabile Regionale, Laura Tinari – e credo che questa giornata di Finali metterà in mostra tutte le potenzialità del movimento. Il Calcio Femminile abruzzese c’è ed è pronto prendersi un ruolo di primissimo piano, ed è per questo che da lunedì saremo già al lavoro sulla prossima stagione. Ringrazio di cuore l’impegno e la disponibilità delle 4 squadre che hanno voluto riprendere l’attività onorando il Trofeo della Rinascita, e soprattutto le ragazze che ci stanno regalando emozioni uniche”.

Il programma dell’evento prevede le due gare alle 16:00 (finale 3°/4° posto tra Pucetta e Tollese Calcio) e alle 18:00 (finalissima tra Aquilana e Virtus Castel Frentano), con la cerimonia di premiazione in campo alla presenza della testimonial abruzzese Linda Tucceri Cimini, difensore del Milan e della Nazionale, con cui si è distinta nella meravigliosa avventura delle ragazze mondiali del 2019. Saranno presenti allo Stadio “Guido Angelini” dirigenti, tecnici e calciatrici di tutti i sodalizi abruzzesi, da quelli che fanno attività nazionale come Chieti e Pescara, fino alle realtà grandi, medie e piccole del nostro territorio.

“Questa manifestazione ha generato un sano entusiasmo intorno all’attività femminile in Abruzzo – ha dichiarato il presidente Ezio Memmo – e grazie alle energie e all’ottima organizzazione messa in piedi dalla Responsabile, siamo riusciti in qualcosa di insperato fino a qualche mese fa: rivedere in campo la forza e la passione delle ragazze abruzzesi. Invitiamo tutti ad assistere allo spettacolo delle finali a Chieti, e siamo certi che la nuova stagione porterà linfa vitale a tutto il movimento”.