TUA IN RELAZIONE ALL’AGGRESSIONE DEL VERIFICATORE DI TITOLI DI VIAGGIO

“Esprimo un profondo ringraziamento alla Polizia di Stato, in particolare al Questore di Pescara Luigi Liguori e ai suoi uomini, per l’eccellente lavoro di individuazione e consegna alla giustizia in tempi rapidissimi del passeggero che mercoledì scorso ha aggredito il verificatore di una ditta esterna che stava prestando servizio di controlleria dei titoli di viaggio per la TUA. Il supportodelle forze dell’ordine e la loro presenza sempre efficace è per la TUA motivo di grande sicurezza per garantire un servizio così complesso come quello del trasporto pubblico locale nel quale entrano in gioco una moltitudine di variabili, spesso anche con connotazioni imprevedibili e negative come le aggressioni a professionisti che lavorano ogni giorno sui mezzi pubblici”.

Lo ha dichiarato Gabriele De Angelis, presidente TUA, in merito all’aggressione di un verificatore di titoli di viaggio di una ditta esterna che prestava un servizio di controlleria per conto della società unica di trasporti della Regione Abruzzo.​