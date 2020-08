UN MIGLIAO DI TIFOSI PARTENOPEI ACCOGLIE A CASTEL DI SANGRO LA SQUADRA DEL NAPOLI CALCIO

Scortata da un’auto della polizia la carovana del Napoli composta da due pullman e qualche auto è arrivata davanti all’Hotel Sport Village di Castel Sangro. Ad accogliere la squadra un migliaio di tifosi partenopei e il sindaco del capoluogo sangrino Angelo Caruso. Un arrivo salutato dagli applausi sia dei tifosi che dei residenti. Mancavano le tifoserie organizzate che, molto probabilmente saranno presenti al primo allenamento della squadra previsto per oggi pomeriggio, alle 17, allo stadio T. Patini. Tanta curiosità da parte dei presenti per vedere i volti dei vecchi beniamini e dei nuovi acquisti, in tutto 34 i calciatori presenti in ritiro.All’appello manca il nuovo acquisto arrivato dalla Spal, l’attaccante Andrea Petagna, risultato positivo al Covid-19 al rientro dalle ferie trascorse in Sardegna, attualmente asintomatico e in quarantena a casa.