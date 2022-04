UNARMA. IL GOVERNO APPROVA LA PROPOSTA DI LEGGE CORDA

Svolta epocale in Italia per la tutela dei diritti di centinaia di migliaia di lavoratori del comparto difesa che ieri, 20 aprile 2022, hanno visto l’alba di un nuovo inizio con l’approvazione da parte del Governo della proposta di legge Corda. Questo secondo passo in avanti, dopo la Sentenza 120/2018, pur con un testo che non soddisfa appieno le legittime aspettative del mondo militare, apre le porte a un momento unico e spiana la strada ad una evoluzione che da oltre vent’anni la nostra Associazione Sindacale persegue tra innumerevoli difficoltà e ostacoli. La larga maggioranza ottenuta dal testo, pur con l’astensione di forze politiche storicamente vicine al mondo militare, lascia comunque presagire un futuro roseo nell’evoluzione e rinnovamento delle tutele e dei diritti del mondo militare.

La Segreteria Generale Regionale UNARMA Ass. Sin. Abruzzo, con orgoglio vive questo momento storico per tutti i dipendenti dell’Arma dei Carabinieri e coglie l’occasione per ringraziare chi, con la sua adesione e supporto, ha riconosciuto il lavoro profuso e reso possibile questo traguardo!

UNARMA Associazione Sindacale per la tutela di tutti i Carabinieri!