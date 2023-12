UNIONE DEI COMUNI MONTAGNA MARSICANA: APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 ALL’UNANIMITA’

Nonostante l’Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” sia appena nata, il ritmo che sta seguendo è molto serrato e sta portando ottimi risultati.

Venerdì 29 dicembre il consiglio presieduto da Enzo Di Natale ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione relazionato dal Presidente Settimio Santilli che ha fatto anche una sintesi di tutte le attività in questi mesi svolte dalla giunta formata da Velia Nazzarro vicepresidente e gli assessori Mirko Zauri, Rosanna Salucci, Antonella Buffone, Michela Tatarelli, Vincenzo Giovagnorio.

L’Unione dei Comunisi è dotata di 17 assistenti sociali che oggi svolgono la loro funzione quantomai fondamentale in ognuno dei 34 enti che la costituiscono.

Ha aperto 4 centri diurni polivalenti per disabili a: Carsoli, Celano, Aielli e Civita d’Antino.

Ha attivato due nuovi centri aggregativi diurni per bambini da 0 a 3 anni.

Ha vinto il bando PNRR per il finanziamento del “Dopo di Noi” per 1.430.000 € con appartamenti destinati ad ospitare le persone disabili rimaste senza famiglie in varie aree della Marsica.

In partnership con il Comune di Avezzano è destinataria di un finanziamento di 1.290.000 € per il progetto “Abruzzo include 2” destinato ad affrontare le criticità derivanti dalle condizioni di povertà estrema e le conseguenti barriere di sviluppo all’autonomia personale e familiare per una partecipazione attiva alla vita sociale, economica e culturale attraverso il rafforzamento delle politiche di sostegno alle famiglie, in particolare quelle in condizioni di fragilità.

Centrati, due finanziamenti regionali riguardanti i progetti, Montagna Marsicana Outdoor Bike, per un milione di euro e Strade Elettriche Montagne Marsicane, per circa 500mila euro.

I fondi saranno destinati a potenziare il turismo verde e la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’integrazione dell’illuminazione pubblica con sistemi intelligenti volti al risparmio energetico, il trasporto sostenibile di persone con disabilità.

Finanziati dalla Regione Abruzzo lo Sportello Unità Attività Produttive e quello del catasto.

Altri finanziamenti sono stati intercettati per 142.000 € per interventi ed iniziative dedicate alle persone con disturbo delle spettro autistico, 50.000 € per la digitalizzazione nelle scuole.

“Un lavoro intenso e non semplice dopo dieci anni di commissariamento dell’ex Comunità Montana, che sta dando i suoi frutti in favore delle persone più fragili e disagiate in maniera capillare in tutto il territorio marsicano, e di cui ringrazio tutta la giunta, i colleghi sindaci e i dipendenti dell’ente per il grande impegno, collaborazione e maturità” ha dichiarato il Presidente Settimio Santilli.