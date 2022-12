UOMO DI 36 ANNI , SOTTO L’ EFFETTO DI COCAINA, SALE SUL TETTO DI CASA E LANCIA IL SUO CANE NEL VUOTO

Un uomo di 36 anni era sotto effetto di cocaina. Non era più in sé. Ha detto che vedeva i mostri. E si è arrampicato sul tetto di una casa, ha lanciato il cane nel vuoto e a lungo è stato in procinto di seguirlo. Soltanto l’opera di negoziazione dei carabinieri ,alla fine, è riuscita a evitare il peggio. Il cane, per fortuna solo zoppicante, è stato affidato alla compagna dell’uomo. Portato in codice giallo al pronto soccorso di Vimercate, l’uomo è sotto la cura dei sanitari. E’ successo a Carate Brianza in provincia di Monza Brianza