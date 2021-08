Vacanze luchesi, effetti speciali sulle note del grande cinema con il concerto dell’Istituzione Musicale Abruzzese

É in programma per questa sera, alle 21.30, in piazza Umberto I, a Luco dei Marsi, il concerto dell’Orchestra da Camera dell’Istituzione Musicale Abruzzese. Nel cuore del centro fucense si alzeranno le melodie delle colonne sonore più amate, selezionate dal grande cinema di tutti i tempi, nell’interpretazione dei valenti musicisti dell’Orchestra diretta dal M° Francesco Fina. L’evento è annoverato nel cartellone estivo, proposto dall’Amministrazione comunale, a tema: “Vacanze luchesi… A Riveder le Stelle”.

“Il progetto artistico e culturale condotto con l’Istituzione Musicale Abruzzese, diretta dal brillante M° Francesco Fina, ci ha donato esperienze straordinarie, aiutandoci ad affinare l’ascolto e a proporre l’approccio a generi musicali diversi a un numero crescente di persone”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “con la piena soddisfazione che dà il sentire crescere questa sensibilità, come è andata via via crescendo, anche in questo anno, malgrado la pandemia, la nostra rassegna estiva”.

L’Istituzione Musicale Abruzzese riunisce artisti che provengono da aree musicali diverse e collaborano per realizzare i più diversi progetti, soprattutto con l’intento di contribuire alla diffusione della cultura musicale e all’ascolto di vari generi musicali. All’interno dell’Istituzione Musicale Abruzzese è costituita l’Orchestra da camera IMA, cui la grande poliedricità dell’organico consente l’approccio per partiture di spessore strumentale diverso, affrontate con il medesimo rigore interpretativo, così da poter avvicinare e coinvolgere un più vasto pubblico anche tra quegli ascoltatori che meno conoscono certi generi musicali, una linea d’intenti da cui nasce anche il programma progettato con l’inclusione delle musiche dei film più famosi.