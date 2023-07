VACANZE LUCHESI VERSO IL CLOU, OGGI IL CINEMA SOTTO LE STELLE CON L’AVIS, IN ARRIVO LA 1ª FESTA POPOLARE

Sarà l’evento a tema “Cinema sotto le stelle”, organizzato dall’Avis di Luco dei Marsi e in programma per questa sera, alle 21.30, nella piazzetta di via Monte Salviano, nel cuore del borgo storico, a siglare idealmente una partecipatissima settimana delle “Vacanze luchesi” e ad aprire la fase clou delle iniziative annoverate nella rassegna estiva comunale, tra cui la 1ª Festa Popolare in piazza, dal sapore antico, per la quale fervono da giorni i preparativi in un clima di crescente attesa.

L’iniziativa dell’Avis luchese, presieduta da Fabrizio Salvati, dedicata alla Settima arte vedrà la proiezione del film “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, diretto da Giacomo Campiotti e tratto dall’omonimo struggente romanzo di Alessandro D’Avenia. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione tematica a cura di Marielisa Serone D’Alò, filosofa ed esperta di comunicazione sociale. “L’iniziativa proposta dall’Avis, cui invito tutti a partecipare, riunisce arte, riflessione e condivisione in una formula che non mancherà di appassionare giovani e meno giovani, tra l’altro incastonata in una delle zone più suggestive del centro storico”, sottolinea la sindaca Marivera De Rosa. La nuova settimana delle Vacanze luchesi si snoderà, a partire da martedì 25 luglio, tra l’attesissima 1ª Festa Popolare luchese, in piazza Umberto I, che vedrà protagonisti, accanto alla gastronomia della tradizione, la grande musica di Matteo Tortora, tra balli, pizzica, tarantella, e sorprese per tutte le età. Il programma settimanale proseguirà mercoledì, 26 luglio, alle 21, con lo spettacolo proposto dalla scuola di musica “Lo scrigno del Canto”, di Jimmy Guglielmi, in piazza Umberto I; giovedì, 27 luglio, giornata in full immersion tra arte e letteratura: alle 18, sul terrazzo della Casa di Olimpia, presentazione dell’opera “Il pavone della lampada”, dello scrittore Alessandro Faonio, e a seguire, sempre sul terrazzo della Casa di Olimpia, alle 21.30, “Note dal tempo, musica barocca – la cornamusa virtuosa”, con l’Ensemble Labirinto Armonico.

Il fine settimana delle “Vacanze luchesi” si aprirà nei locali dell’ex municipio, sabato 29 luglio, alle 18, con l’opera “Lo scappato di casa”, di Andrea Alfidi, un’affascinante narrazione del viaggio intorno al mondo e la riflessione intorno ai temi della crescita personale; a seguire, la prima delle due serata dedicate alla tradizionale Sagra degli Gnocchi, con musica e gastronomia dalle 19.30 in piazza Umberto I. Domenica, 30 luglio, alle 16, incontro con gli Alpini luchesi: in via Campo sportivo, nei pressi del monumento all’Alpino, Santa messa celebrata da don Giuseppe Ermili, cui seguirà il brindisi con il gruppo Alpini di Luco dei Marsi; dalle 19.30, in piazza Umberto I, appuntamento con la serata finale della Sagra degli Gnocchi.