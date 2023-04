Veicoli commerciali: boom di richieste per l’usato Fiat Professional

Al momento dell’acquisto sempre più professionisti optano per i veicoli commerciali usati, in particolar modo scegliendo il marchio Fiat.

Per tale ragione, non è un caso che negli ultimi tempi si sia registrato untrend positivo di vendite presso i migliori rivenditori autorizzati, i quali non si limitano a vendere solo ed esclusivamente questi mezzi di trasporto, ma assicurano ai propri clienti anche un trattamento completo mettendo a loro disposizione un’ampia gamma di servizi.

In particolare, è interessante notare come per la gamma Fiat Professional sia l’usato a riscuotere un notevole successo. Le proposte garantite, infatti, si contraddistinguono sia per le loro perfette condizioni meccaniche che per i loro prezzi piuttosto convenienti.

In questo modo, gli acquirenti, potendo contare su ottimo rapporto qualità-prezzo, ne possono trarre un notevole giovamento visti i problemi che hanno dovuto affrontare a causa della pandemia da Covid-19 e degli aumenti energetici.





Fiat professional: a chi rivolgersi per l’acquisto di usato



Per procedere all’acquisto di un fiat professional usato è possibile rivolgersi a concessionarie autorizzate come, per esempio, Strappini, che propone un’ampia selezione di veicoli garantendo un servizio efficiente e puntuale.

Per trovare il veicolo di proprio interesse in modo facile e veloce, sul sito Strappini.it è possibile filtrare la ricerca, dall’alimentazione al prezzo, passando per l’anno e il chilometraggio.



Nel suo catalogo sono presenti diversi modelli: il Fiorino, perfetto per la città, o il Ducato Autocarro e Furgone, nelle versioni più innovative. Tra l’altro, i professionisti che intendono promuovere la loro politica aziendale ecosostenibile, hanno l’opportunità di optare per il Ducato elettrico (il cosiddetto E-Ducato) avendo, per giunta, la facoltà di usufruire altresì dei molteplici vantaggi riservati soltanto ai veicoli commerciali elettrici.

Inoltre, vi sono il Work up e il Doblo Cargo i cui abitacoli, essendo stati progettati a regola d’arte, garantiscono ai conducenti da una parte di affrontare piccoli spostamenti o interi viaggi lavorativi in totale comfort, dall’altra di servirsi di un vano portaoggetti di grandi dimensioni così da poter conversare i documenti utili per la circolazione e quant’altro.

In linea generale, oltre al guidatore, i questi mezzi trasportano altri due passeggeri, ma, nel caso in cui non vi siano, i sedili liberi, essendo ripiegabili, ottimizzano lo spazio. Prima di concludere, è bene precisare che tutti i veicoli commerciali sopra menzionati sono caratterizzati da tecnologie di ultima generazione grazie alle quali viene assicurata la loro sicurezza.





I vantaggi di rivolgersi a una concessionaria autorizzata per l’usato

Le migliori concessionarie del settore, come per esempio Strappini, oltre a mettere a disposizione un’ampia varietà di proposte per quello che riguarda l’usato, permettono di beneficiare di numerosi, altri vantaggi.

Tra questi, è possibile annoverare la consegna, a domicilio oppure presso la loro sede legale, dei ricambi dei mezzi commerciali. A ciò si affianca l’opportunità di usufruire di officine meccaniche efficienti, qualificate e volte a provvedere a tutte le richieste cosicché gli utenti possano ricevere anche un’adeguata assistenza post vendita.

Oltretutto, prima di procedere alla scelta dei mezzi in questione, i futuri acquirenti, qualora ne avessero bisogno, possono o recarsi fisicamente direttamente nelle sedi site a L’Aquila, a Terni e a Spello oppure contattarle per fax, posta elettronica ordinaria, telefono o whatsapp al fine di ottenere consigli o informazioni di natura tecnica, così da procedere con la scelta del veicolo in modo consapevole.