Viaggi dentali all’estero, è boom. Cresce la Slovenia

Dentisti low cost e vacanze da sogno: il connubio perfetto per il portafoglio e il sorriso. Il turismo dentale è in forte crescita, con migliaia di italiani che ogni anno scelgono di varcare i confini nazionali per cure odontoiatriche a prezzi accessibili. Un trend in forte crescita negli ultimi anni per diverse ragioni e che vede coinvolti sempre più paesi, non soltanto i primi che avevano fatto capolino qualche anno fa.

Una possibilità che è sempre interessante cogliere ma che richiede anche tante accortezze, visto che può nascondere anche diversi rischi come vedremo più avanti. Analizziamo intanto le motivazioni che portano a recarsi e quali sono le cure maggiormente richieste.

Perché si va all’estero per cure dentali?

I motivi principali per i quali ci si reca all’estero sono due: costi inferiori e tempi di attesa ridotti. In Italia, le cure dentali possono essere molto costose, soprattutto per interventi complessi come impianti o devitalizzazioni. All’estero, invece, i prezzi sono spesso inferiori del 50-70%. Inoltre, in molti Paesi è possibile ottenere un appuntamento in tempi brevi, evitando le lunghe liste d’attesa del sistema sanitario italiano.

Dove si va per cure dentali low cost?

Le mete preferite dagli italiani per quanto riguarda trattamenti dentali all’estero sono:

Slovenia: a due passi dall’Italia, offre cliniche dentali moderne e qualificate con prezzi convenienti (è possibile controllare qui i prezzi servizi dentali in Slovenia).

a due passi dall’Italia, offre cliniche dentali moderne e qualificate con prezzi convenienti (è possibile controllare qui i prezzi servizi dentali in Slovenia). Ungheria: altra destinazione molto popolare, vanta un’ampia offerta di cliniche dentali e prezzi concorrenziali.

altra destinazione molto popolare, vanta un’ampia offerta di cliniche dentali e prezzi concorrenziali. Albania: una scelta più economica, con cliniche dentali in crescita e standard qualitativi in aumento.

Quali sono le cure dentali più richieste all’estero?

Le principali tipologie di cure che gli italiani ricercano all’estero sono:

Impianti dentali: una soluzione efficace per sostituire i denti mancanti, con costi inferiori rispetto all’Italia.

una soluzione efficace per sostituire i denti mancanti, con costi inferiori rispetto all’Italia. Devitalizzazioni: un trattamento necessario per curare i denti cariati, spesso più economico all’estero.

un trattamento necessario per curare i denti cariati, spesso più economico all’estero. Sbiancamento dentale: un trattamento estetico per ottenere un sorriso più bianco e splendente, a prezzi convenienti.

Turismo dentale: opportunità e rischi

Il turismo dentale rappresenta un’opportunità per chi desidera ricevere cure odontoiatriche di qualità a prezzi accessibili. Tuttavia, è importante scegliere cliniche affidabili e certificate, come nel caso di OrthoDental Orthodontics,e informarsi adeguatamente sui rischi e benefici di qualsiasi trattamento. Ma ci sono anche rischi evidenti, come ad esempio:

Problemi di comunicazione: la barriera linguistica può ostacolare la comunicazione con il dentista e il personale medico, creando possibili incomprensioni sul trattamento.

Difficoltà di follow-up: in caso di complicazioni o necessità di controlli successivi, la distanza può rendere difficoltoso il follow-up con il dentista che ha eseguito l’intervento.

Standard qualitativi non garantiti: non tutte le cliniche all’estero offrono standard qualitativi elevati. È importante scegliere cliniche affidabili e certificate per evitare cure scadenti.

Consigli per il turismo dentale:

Richiedere preventivi a diverse cliniche.

Verificare le recensioni online.

Assicurarsi che la clinica sia certificata.

Informarsi sul dentista che eseguirà il trattamento.

Stipulare un’assicurazione sanitaria.

Con un po’ di attenzione e di ricerca, il turismo dentale può essere un’esperienza positiva e conveniente per migliorare il proprio sorriso.