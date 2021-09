VIOLENTO INCIDENTE TRA UN’AUTO E UNO SCOOTER: 57ENNE PERDE LA VITA

Violento incidente a Fano tra un’auto e uno scooter: un motocilista di 57 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto in zona Codma, tra via Campanella e strada del Cimitero, dove, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia, si sono scontrati un’Audi ed uno scooter. Ad avere la peggio il centauro 57enne le cui condizioni sono apparse subito disperate. I soccorritori accorsi sul posto hanno anche allertato l’eliambulanza, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.