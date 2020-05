VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO E BICI: GRAVE IL CICLISTA COINVOLTO NELL’INCIDENTE SULLA SP 17 AD ASCHI ALTO

Un ciclista 45enne di Pescina stava percorrendo la SP17 ad Aschi Alto con la sua bici, quando per ragioni ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, si è scontrato con una violenza inaudita contro un’autovettura. Subito, il “malcapitato” è apparso in gravi condizioni ai soccorritori poiché nell’impatto ha riportato diverse fratture in tutto il corpo ed è stato, quindi, necessario far intervenire l’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.