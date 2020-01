VIRUS CINESE, IL CONTAGIO CON GLI UOMINI ARRIVA DAI SERPENTI

ROMA, 23 GEN – Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all’uomo dai serpenti, trasmesso in origine dai pipistrelli, che ricombinatosi, sarebbe passato poi agli uomini. A comunicarlo sul Journal of Medical Virology, sono stati i ricercatori dell’Università di Pechino e Guangxi, i quali hanno condotto studi su campioni di virus, provenienti da diverse parti della Cina.

Le preoccupazioni del mondo sanitario, sono rivolte come in passato per l’aviaria e la sars, ai mercati di animali vivi dove accanto agli animali cresciuti negli allevamenti si vendono animali selvatici, come serpenti e pipistrelli.

“I risultati della nostra analisi evoluzionistica suggeriscono per la prima volta che il serpente è il più probabile animale selvatico serbatoio del virus 2019-nCoV”, affermano i ricercatori.

fonte: Ansa