VOLLEY, MONTESILVANO 3 NW POLISPORTIVA DISPUTERÀ FASI NAZIONALI COPPA ITALIA

E’ stata presentata la squadra maschile di 1° Divisione della Pallavolo Montesilvano 3 NW Polisportiva, che, essendo risultata vincitrice della fase regionale, nella seconda metà di luglio disputerà le fasi nazionali di Coppa Italia di 1° Divisione. La squadra, allenata da Mariangela Di Pietro, è prevalentemente composta da ragazzi di 16 e 17 anni di Montesilvano che già da diversi anni giocano insieme e costituisce il fiore all’occhiello della società del Presidente Marco Volpe.

Tra le mille difficoltà di quest’anno molto particolare, sottolineate durante la presentazione sia dal Presidente FIPAV Territoriale sud-est Mattia Di Gregorio che dal Presidente FIPAV Abruzzo Fabio Di Camillo, la compagine rappresenterà l’Abruzzo a livello nazionale. L’evento ha avuto luogo a Montesilvano nell’ambito di una manifestazione dell’AVIS, di cui il sodalizio sportivo ha scelto di essere testimonial, facendo fede al proprio preciso obiettivo di costruzione di una rete di associazioni di varia natura ed estrazione (dunque non solo sportive), presenti ed attive sul territorio, in particolare, come in questo caso, quelle che si distinguono per svolgere un prezioso servizio volontario nei confronti del prossimo.

Dal Presidente AVIS Montesilvano Roberto Chiavaroli e dal Presidente Avis Provincia di Pescara Camillo Bosica è arrivato il plauso per questa iniziativa sui generis di ‘gemellaggio’ tra sport e volontariato a livello locale, salutata positivamente anche dall’Amministrazione Comunale rappresentata dal consigliere Francesco Di Pasquale.

A supporto della squadra anche la ditta Paolo Di Giampaolo, Odoardi Serramenti, Onoranze Funebri Berghella e Orsini Ferramenta.