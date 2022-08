10 AGOSTO “ORA VIENE IL BELLO”ARTE, MUSICA E PREGHIERA NEL CASTELLO DI ORTUCCHIO LOCANDINA IN ALLEGATO

La Pastorale del turismo dello sport e del tempo libero della diocesi, guidata dal direttore padre Riziero Cerchi, aderisce all’iniziativa della Cei «Ora viene il bello», della quale fanno parte una gamma di esperienze, su tutto il territorio nazionale, in cui darsi la possibilità di riprendersi il respiro della vita attraverso l’esperienza della preghiera in luoghi particolarmente belli e significativi, il tempo libero, il turismo, lo sport. L’appuntamento, in collaborazione con il Comune di Ortucchio, è il 10 agosto ad Ortucchio, per una giornata speciale all’insegna del turismo, della musica, delle bellezze storico-artistiche del territorio. Una proposta integrata di esperienze da vivere grazie a persone formate ad attivare percorsi di positività attraverso tutti gli elementi di bellezza possibili e immaginabili. Un laboratorio di collaborazioni tra diversi enti, associazioni che vogliono fare della rete territoriale un punto di forza per il domani. Per tutti la possibilità straordinaria di partecipare alle visite guidate nell’antico e prezioso santuario di Sant’Orante (dove vengono custodite le reliquie del santo) e l’interessante castello Piccolomini (esempio di fortificazione medievale molto raro, poiché era circondato dalle acque del lago di Fucino, e sorgeva sull’unica isola abitata, l’isola di Ortucchio). Le visite guidate sono curate dai ragazzi del Liceo “Benedetto Croce” di Avezzano secondo i seguenti orari: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17. Alle 17, nella cornice spettacolare del castello di Ortucchio, un momento di bellezza musicale e di evangelizzazione con il concerto «Musiche dal mondo» dell’Orchestra dei ragazzi senior della diocesi di Avezzano, diretta dal maestro Massimiliano De Foglio. Alle 18,30, sempre negli spazi del castello, l’inaugurazione della mostra «La natura e la sua Maestosità» di Giuseppe Rozzi, con la partecipazione del critico d’arte Massimo Pasqualone (a cura del Circolo culturale “Il Castello”). In serata, alle 21,15, un momento di riflessione e preghiera comunitaria, guidato dal vescovo dei Marsi, Giovanni Massaro, sul tema «Verso una terra bella». La preghiera sarà il centro dell’esperienza di «Ora viene il Bello»: dare la possibilità ad ogni ospite di illuminare la vita attraverso l’ascolto di sé e della Parola, attraverso la fiducia nel domani e l’affidamento a Dio.