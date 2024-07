ALESSANDRA DE LUCA ELETTA MISS AVEZZANO 2024

Alessandra de Luca, 20 anni di Trasacco, studentessa in economia e management all’università Gabriele D’Annunzio di Pescara, è la nuova Miss Avezzano 2024. La serata di ieri che per causa pioggia è stata spostata al Castello Orsini con il patrocinio del comune di Avezzano in collaborazione con l’Agenzia Pai esclusivista del concorso per le regioni Abruzzo e Marche ha riscosso un enorme successo.

Eletta a pieni voti, Alessandra si è dichiarata molto soddisfatta del risultato raggiunto. L’ intrattenimento musicale della serata è stato a cura di Valeria di Giacomo con la partecipazione della scuola di danza ” Associazione Tempo Spazio” di Marzia Croce. Ha presentato l’evento Orietta Spera

Fonte: Gazzettino Trasaccano