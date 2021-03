70ENNE PERDE LA VITA SCHIACCIATO DALLA MOTOZAPPA MENTRE STAVA LAVORANDO NELL’ORTO

Travolto dalla motozappa, 70enne muore schiacciato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 3 marzo, a San Stino di Livenza in Veneto. A perdere la vita G.C, del posto, che verso le 15.30 era a bordo del mezzo agricolo. Pare che l’uomo sia scivolato dalla motozappa mentre si trovava in area sterrata nei pressi della zona industriale di San Stino. Sul posto, in via Primo Maggio, sono intervenuti i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco e i carabinieri di Annone Veneto.Purtroppo per il 70enne non c’è stato niente da fare: l’uomo è deceduto travolto dal mezzo agricolo. Il settantenne è infatti finito tra le lame della fresa riportando ferite molto gravi. Quando sono arrivati i soccorritori era ancora vivo, ma è morto poco dopo.