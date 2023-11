A CERCHIO ARRIVA LA KERMESSE D’AUTUNNO ‘BORGO DI SAN MARTINO’

Primo importante evento della nuova pro loco cerchiese presieduta dall’avvocato Pierluigi D’Amore. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre, nei rioni, negli antichi vicoli e nelle belle piazzette del centro della marsica orientale, si svolgerà la prima edizione del “Borgo di San Martino”, kermesse cultural-ricreativa d’autunno. Venerdì 10, l’evento inizierà alle 17 con l’esibizione degli alunni della locale scuola primaria e con l’apertura delle tipiche cantine e degli stand gastronomici. La colonna sonora della prima serata, sarà a cura di Antonello Ciani, Lorenzo Lanciotti ed altri giovani artisti. Sabato 11 novembre, la seconda giornata del borgo di San Martino si aprirà con lo spettacolo teatrale dal titolo “Il vecchio e il Santo” scritto dallo sceneggiatore Ezio Forsano ed incentrato sulla vita del Santo Vescovo e militare. La rappresentazione teatrale sarà presentata da Luca Di Nicola, il conduttore marsicano di origini cerchiesi. Il secondo giorno della festa di San Martino, continuerà con la riapertura degli stand e con le proposte di musica dal vivo di Stefano e della banda Baldoria. Sempre sabato 11, ma in serata, risate, spettacolo e musica con il comico pescarese Nduccio e a seguire, disco music con Cristian Continenza. Domenica 12, ancora stand con prodotti enogastronomici, musica dal vivo e pranzo nel borgo. “L’associazione che rappresento – dichiara l’avv. Pierluigi D’Amore, presidente della nuova pro Loco di Cerchio – è nata proprio per agevolare il collegamento tra la cultura tradizionale e quella moderna, fino ad arrivare a pianificare una vera festa autunnale dell’intera comunità con un ricco programma, sia ricreativo che culturale. Dal concorso di idee di un folto e dinamico gruppo – conclude D’Amore – si è arrivati alla formazione del programma dell’evento “Il Borgo di San Martino – emozioni d’autunno”. Appuntamento dunque, con la prima edizione del “Borgo di San Martino” a Cerchio da venerdì 10 a domenica 12 novembre prossimi, per vivere intensamente tre giorni all’insegna del divertimento, della musica, dello spettacolo e degli ottimi prodotti enogastronomici.