ABRUZZO AL CENTRO, MAFALDA DI BERARDINO NOMINATA NUOVA COORDINATRICE

È il momento delle donne. Un appuntamento conviviale quello di mercoledì sera per i componenti del gruppo politico Abruzzo al Centro che si sono riuniti in una cena in vista delle festività natalizie. Il piatto principale della serata è stata la nomina di una nuova coordinatrice che a voce unanime è stata indicata nella figura della professoressa Mafalda Di Berardino.

“Sono vivamente orgogliosa di questo ruolo che tutti voi mi avete attribuito”, ha commentato la Di Berardino, “da anni sono vicino alla figura del nostro amato sindaco Di Pangrazio che ha fondato questo gruppo nel 2017 e da lui ho imparato molto, soprattutto il senso civico di servizio per la comunità”. Conclude, “Tra i miei principi fondamentali, c’è quello citato negli scritti politici di Rawls: “Il senso di giustizia è nel mezzo, perché nel mezzo lavorano sodo tutti coloro che sono al servizio dei cittadini e del territorio”.

Mafalda Di Berardino, di Avezzano, è laureata in Lettere Classiche e ha collaborato con l’Università per Stranieri di Siena fino al 2014. Attualmente docente presso il Liceo “B. Croce” di Avezzano, Mafalda è anche nel Direttivo dell’associazione culturale “Una Storia Tante Storie”, della Proloco di Celano, del Lions Club e nel 2021, ha fondato lei stessa un’associazione culturale “La Madia”, già dedicata a temi fondamentali sulla storia e la cultura della città di Avezzano.

Un incontro importante quello dei componenti del gruppo che hanno consolidato i legami di amicizia e di lavoro maturati in questi anni e hanno messo sul tavolo anche i nuovi progetti sullo sviluppo del territorio marsicano e regionale. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno effettuate le ulteriori nomine dei membri del comitato.