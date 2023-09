ABRUZZO. TORNA LA GIORNATA NAZIONALE DEI BIOLOGI IN PIAZZA

Biologi abruzzesi impegnati nel fine settimana per la giornata nazionale del biologo professionista organizzata da Enpab, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi con il patrocinio del Ministero della Salute. L’appuntamento, giunto alla nona edizione, è per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in piazza della Rinascita a Pescara (p.zza Salatto), che sarà trasformata in un villaggio della salute e della sostenibilità a cielo aperto, all’interno del quale, oltre a ricevere consulenze nutrizionali gratuite, i cittadini potranno svolgere varie attività per adulti e bambini. Coordinatore è il dott.Federico Iannucci, responsabile per la nutrizione la dott.ssa Luisa Serri, per l’ambiente dott. Giuseppe Marzullo.

Programma

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre: consulenze nutrizionali gratuite a cura dei biologi nutrizionisti; ‘Chiedimi quanto sono sostenibile’ a cura dei Biologi Ambientali; Il cruciverba del benessere; giochi in piazza per i più piccoli e non solo; ‘Parla con l’esperto’ di ambiente, salute, laboratorio, sicurezza alimentare, fertilità etc.

Sabato 30 settembre ore 11-12.30: ‘L’olio extra vergine di oliva e i suoi profumi’ con il frantoio Montecchia di Morro d’Oro.

Domenica 1° ottobre ore 11-12.30 e 16-17.30: Conosciamo meglio la raccolta differenziata; Come usare adeguatamente il frigorifero di casa: lezioni interattive con i Biologi di dell’Associazione BioPass Abruzzo.

In entrambe le giornate saranno presenti il consigliere nazionale dell’Enpab dott. Roberto Casaccia e la consigliera Lazio-Abruzzo dell’Ordine Regionale dei Biologi, dott.ssa Annunziata Taccone, che spiegheranno agli studenti delle scuole medie superiori chi è e cosa fa il biologo, nonché come si diventa biologo.