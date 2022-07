AD AVEZZANO IL PRIMO MOTORADUNO “GUZZI” DOMENICA 24 LUGLIO DALLE ORE 8.30

CONCERTO DI DANILO LUCE ALLE ORE 18

Si terrà domenica 24 luglio, a partire dalle 8.30, in piazza

Risorgimento ad Avezzano (L’Aquila), la prima edizione del Motoraduno

Guzzi – Città di Avezzano”. L’appuntamento richiamerà tutti i

fans e i collezionisti della celebre motocicletta (che lo scorso anno ha

festeggiato i 100 anni di storia), che arriveranno anche da fuori

regioni con numerosi esemplari (storici e moderni) prodotti dalla

celebre ditta italiana fondata nel 1921 da Giorgio Parodi e Carlo Guzzi.

Il programma prevede il raduno alle ore 8.30 in Piazza Risorgimento. I

partecipanti sfrecceranno sulle strade dell’entroterra marsicano, in

un percorso che interesserà varie località, con tappe culturali al

Museo “Ignazio Silone” di Pescina, a Telespazio, ai Cunicoli di

Claudio.

Il gruppo farò rientro in piazza Risorgimento intorno alle ore 12.30.

Qui tutte le moto saranno esposte al pubblico che farà visita alla

manifestazione. Alle ore 18, sempre in piazza Risorgimento, ci sarà il

concerto (a ingresso gratuito) del cantautore Danilo Luce, autore

dell’inno ufficiale dei guzzisti “Tutti pazzi per la Guzzi”.

L’artista presenterà anche altri brani a tema, contenuti nell’EP di

prossima uscita “Centauri”. Danilo Luce si esibirà con la sua band,

che vede tra i componenti Domenico Di Girolamo (basso), Claudio

D’Amico (chitarre), Angelo Melone (batteria) e Fabrizio Lauriente

(tastiere). Ci sarà anche un omaggio a Vasco Rossi. “Tutti pazzi per

la Guzzi” è il primo inno dei fans della celebre motocicletta Made in

Italy e che è stato accompagnato da un video, che vede la

partecipazione straordinaria di Elena Bagnasco, nipote del fondatore

della Guzzi Giorgio Parodi, e di diversi modelli di Moto Guzzi. Danilo

Luce, lo scorso 13 maggio, si è esibito a Genova in occasione del GP

Days, dedicato alla memoria di Giorgio Parodi.

Per informazioni sul raduno si può telefonare al numero 3493299503