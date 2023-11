Aeroporto di Napoli: qual è il parcheggio migliore?

Dal 2014, anche l’aeroporto di Napoli Capodichino può contare sulla disponibilità dei parcheggi offerti dal network di ParkinGO. Una soluzione molto apprezzata da chi viaggia non solo per la convenienza dei prezzi – con un risparmio che può arrivare fino al 70% rispetto alle tariffe che vengono applicate per i parcheggi ufficiali – ma anche per l’attenzione che viene riservata al cliente. Tutti i mezzi lasciati in custodia, infatti, sono sorvegliati con estrema cura, grazie a un servizio di vigilanza che è attivo a tutte le ore del giorno e della notte supportato da sistemi di sorveglianza video all’avanguardia.

Quanto costa parcheggiare con ParkinGO

Ma quanto si spende per un posto auto vicino all’aeroporto di Napoli prenotato con ParkinGO? Vale la pena di precisare che i prezzi possono variare a seconda che ci si trovi in bassa o in alta stagione e anche in funzione della disponibilità di posti. Non solo: le tariffe dipendono anche dal metodo di pagamento che si decide di utilizzare. Proprio per questo motivo, per essere certi di usufruire della tariffa più vantaggiosa, è consigliabile preferire il pagamento online anticipato. In linea di massima, comunque, per una sosta di 14 giorni il prezzo di partenza di un parcheggio coperto è di 5 euro e 70 centesimi al giorno, mentre per un parcheggio scoperto si parte da 3 euro e 49 centesimi al giorno.

I servizi supplementari

Ma il risparmio è solo uno dei tanti motivi per affidarsi a ParkinGO: meritano di essere citati, infatti, anche i tanti servizi extra che si possono richiedere. Si tratta di servizi ad hoc ideati per i clienti che non vogliono rinunciare ai più elevati standard di comfort e che hanno esigenze specifiche per ottimizzare i tempi di parcheggio. Ecco, quindi, che chi si rivolge a ParkinGO ha la possibilità di richiedere e ottenere il servizio di lavaggio della macchina e il cosiddetto car valet, con il ritiro della macchina e la sua riconsegna direttamente in aeroporto. Da segnalare, poi, le tante opportunità di risparmio che scaturiscono da convenzioni e promozioni, frutto delle scontistiche e dei programmi che sono stati messi a punto da ParkinGO, con vantaggi significativi non solo per i privati ma anche per i tour operator e le aziende convenzionate. Queste ultime, in particolare, hanno la possibilità di chiedere una convenzione dedicata, così da garantire ai propri dipendenti vantaggi ad hoc.

L’aeroporto di Napoli

L’aeroporto di Napoli Capodichino è dedicato a Ugo Niutta, che fu un celebre aviatore. La sua costruzione risale alla prima metà del Novecento. In particolare già nel 1910 nei luoghi in cui ora c’è l’aeroporto si effettuavano le prime esibizioni di aerei, in una zona che in passato si chiamava Campo di Marte, visto che in epoca borbonica era deputata agli addestramenti militari. Oggi quello di Capodichino è il quinto scalo italiano, dopo quelli di Venezia, di Bergamo, di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino e davanti a quello di Catania. Lo scalo è ben collegato con i più importanti aeroporti del resto d’Europa. Il parcheggio di ParkinGO è situato a breve distanza dal terminal, che in ogni caso può essere raggiunto con facilità tramite il servizio navetta che viene messo a disposizione 24 ore su 24.

Come si raggiunge l’aeroporto di Napoli

Per arrivare all’aeroporto di Capodichino provenendo dalla tangenziale di Napoli, è necessario sfruttare l’uscita numero 2 Secondigliano Capodichino, per poi continuare su viale Umberto Maddalena. A questo punto è necessario tenere la sinistra e proseguire verso Asse Mediano. Dopo aver preso la sopraelevata, si svolta a destra all’uscita Miano – Via Masoni. Poi si imbocca la prima strada sulla sinistra e, a circa 200 metri, si può trovare il parcheggio.