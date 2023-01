AIELLI. ARRIVA LA TV CINESE, NUOVI PROGETTI IN CANTIERE CON IL COLOSSO ASIATICO

Le telecamere della tv cinese China Global Television Network, il più grande gruppo media della Repubblica Popolare Cinese hanno fatto oggi visita al comune di Aielli.

Il network CGTN è attivo in Italia nella realizzazione di una serie di reportage e approfondimenti dedicati alle eccellenze italiane. A catturare l’attenzione del reporter dell’emittente televisiva cinese è stato l’impressionante trasformazione del piccolo paese marsicano, capace nel giro di sette anni di passare da normale paese dell’entroterra abruzzese a meta turistica di qualità.

Soddisfatto il sindaco di Aielli Enzo Di Natale che dichiara :” Abbiamo sempre avuto un sogno nel cassetto, quello di diventare conosciuti a livello internazionale.

La visita delle telecamere di un grande gruppo televisivo cinese è un’enorme soddisfazione.

Il nostro museo Borgo Universo dimostra ancora una volta di saper attrarre la curiosità dei media di qualsiasi nazione.

Con la Cina non è e non sarà questo l’unico approccio, altri importanti progetti stanno infatti per vedere la luce.

Con l’arte e con la cultura si possono raggiungere risultati impensabili. Aielli ne è la dimostrazione.”

Il reportage girato oggi andrà in onda sui canali televisivi del gruppo della Repubblica Popolare Cinese che può contare su uno share di un miliardo di persone.