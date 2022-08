AIELLI. DAL 26 AGOSTO PARTE LA SCUOLA POLITICA ESTIVA BE FREE

Dal 26 agosto parte la Scuola Politica estiva di Be Free.

Befree è una cooperativa sociale che si occupa di supporto, difesa e accoglienza di donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale e che ogni anno organizza una scuola politica estiva.

Quest’anno la, scuola si terrà in Marsica, tra Aielli, Pescina e Venere dei Marsi.



SABATO 27 AGOSTO ad Aielli, dalle 21:00 presentazione del libro AMORE PODEROSO di Oria Gargano, il romanzo di Leandro e Linda che assomiglia molto alla vita, una di quelle vite straordinarie, eppure mai raccontate,

in bilico tra saga familiare e contesto politico. Vite che hanno fatto del

passaggio tra gli anni Trenta, in pieno Fascismo, e il dopoguerra un periodo

straordinario, irripetibile. Una storia, quella che ci racconta Oria Gargano

con una scrittura che scoppietta e galoppa in un andirivieni tra la provincia abruzzese e la capitale, il Duce e il Fascismo, che coglie Linda ancora ragazzina e spaesata per l’imminente cambiamento della sua vita. Niente andrà come ci si aspetta e contro ogni pronostico, Linda incontra Leandro,

esponente di quell’altro mondo possibile che dall’Abruzzo sembrava impensabile.

Un amore “poderoso”, appunto, che non finisce anche quando sembra finito.

Oria Gargano nasce a Roma, e cresce negli anni del femminismo: fin da studentessa di Liceo (Classico) frequenta il Buon Pastore, lo stabile occupato dalle donne a Roma, e inizia a fare la giornalista a

Quotidiano Donna, il giornale che di quella occupazione è tra le iniziative più rilevanti.

Partecipa al Movimento degli Studenti, che arriva al suo culmine durante gli anni dell’Università, e si laurea in Scienze politiche. È poi giornalista a La Repubblica, Paese Sera Immigrazione e in Rai. Negli anni Novanta il Movimento Femminista individua nella violenza agita dagli uomini

contro le donne la manifestazione più atroce del Patriarcato, e chiede, e ottiene, che lo Stato, nelle sue declinazioni, apra centri antiviolenza e case rifugio sui territori. Oria è coordinatrice della prima struttura antiviolenza nata a Roma.

Successivamente fonda, con altre, Be Free, cooperativa sociale contro tratta violenze discriminazioni, che attualmente gestisce servizi antiviolenza e antitratta in diverse

DOMENICA 28 – ABITIAMO L’ ARTE

Ore 10:00 MURALES DELLA COSTITUZIONE

Fiorenza Taricone Ordinaria di Storia delle Dottrine Politiche – Università di Cassino e Lazio Meridionale dialoga con Giulia Mirandola co-autrice del libro “LIBERE E SOVRANE. LE DONNE DELLA COSTITUENTE” e Ines Ciolli, Professoressa associata di Diritto Costituzionale presso Università La Sapienza.

Ore15:30 MURALES DI FONTAMARA

Presentazione del libro di Rosanna Marcodoppido (UDI- Unione Donne in Italia)

“DONNE. UNA STORIA DI LOTTE E DI LIBERTÀ”

A seguire Attività dell’ Associazione LIBERT’ARIA

Ore 21:00 OSSERVATORIO ASTRONOMICO TORRE delle STELLE

“A riveder le stelle”

In caso di meteo avverso vi aspettiamo al CANTINONE