AIELLI. L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA PREMIA IL RISTORANTE “IL CASALE”

Non poteva sfuggire ai membri della Accademia Italiana della Cucina la cifra della coraggiosa passione culinaria unita alla schietta ospitalità che da diversi decenni caratterizza l’attività del Ristorante Il Casale di Aielli.

Il ristorante infatti è stato prescelto dalla Delegazione di Avezzano e della Marsica, presieduta dal delegato Conte prof. Franco Santellocco Gargano, come sede dell’Incontro Conviviale d’Autunno, durante il quale i membri della Accademia, guidati dal Dottor Alceste Anzini, hanno degustato un menù di piatti della tradizione italiana valutando singolarmente l’interpretazione delle ricette da parte dello chef, la qualità dei prodotti, l’abbinamento dei vini nonché l’accoglienza del locale. Al termine della cena la Delegazione ha consegnato ai fratelli Lino, Enzo e Gianni Nucci, proprietari dello storico Ristorante Il Casale un piatto d’argento quale riconoscimento del loro ininterrotto lavoro di tutela e valorizzazione della cucina italiana.

L’Accademia della Cucina Italiana infatti fin dalla fondazione da parte di Orio Vergani a Milano nel 1953, si propone di ricercare e premiare le migliori realtà gastronomiche che, in Italia e all’estero, promuovono la cucina come espressione della cultura e della storia del territorio.

Ringraziando per il prestigioso riconoscimento, i proprietari del Ristorante Il Casale hanno sottolineato che il loro stile culinario è frutto di solide radici familiari nella conoscenza, nella combinazione e nella preparazione dei prodotti e dei sapori locali e viene portato avanti in continua evoluzione attraverso le generazioni. Squisitamente familiare inoltre è anche l’accoglienza che il locale intende proporre, offrendo agli ospiti un clima amichevole e cordiale. Il Ristorante Il Casale viene così accreditato come riferimento di qualità nella ristorazione italiana e riceve slancio per continuare nella ricerca e nella valorizzazione dei piatti della cucina italiana.