Al via la campagna di disinfestazione dalla “processionaria” del Comune di Avezzano. Primi interventi alla Pineta “Tre Conche” e al Parco della Vivenza

AVEZZANO – Il Comune di Avezzano, sulla base dei risultati emersi dagli accertamenti svolti nelle aree verdi della città, ha disposto di avviare subito la campagna di disinfestazione dalla “processionaria” per il 2024.

I tecnici comunali, sulla scorta dei dati in loro possesso, hanno ravvisato la necessità di dover procedere, anche per l’anno in corso, con gli interventi per cercare di debellare la processionaria presso la Pineta tre Conche.

Contestualmente, però, gli stessi hanno potuto rilevare un aumento dei nidi di processionaria anche nei parchi periurbani posti a nord della Città, ed uno specifico fenomeno anche nel plesso scolastico della Vivenza, stimando la presenza di circa n° 4.000 nidi di processionaria da eliminare.

Una situazione che ha pertanto portato alla conclusione era assolutamente necessario procedere cona la disinfestazione attraverso la ricarica delle 140 esche ai feromoni da apporre alle trappole già installate nell’anno 2022 per prevenire l’invasione del parassita.

L’incarico, vista l’urgenza di dover procedere, è stato già affidato alla ditta “Il Quadrifoglio” di Avezzano, specializzata in questo tipo di interventi, per una spesa di circa 27mila euro.

Le operazioni di disinfestazioni, ovviamente, avranno inizio immediatamente e non comporteranno alcuna precauzione per la popolazione, essendo un tipo di interventi che si opera direttamente nel sito interessato, senza emissione di sostanza di alcun genere.

Gli interventi, naturalmente, saranno rinforzati e estesi qualora, dai controlli in corso, dovessero emergere altre situazioni simili in altre aree verdi e alberate della città.